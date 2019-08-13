Дубль Сулейманова помог "Краснодару" обыграть "Порту" и выйти в раунд плей-офф ЛЧ

В составе "Краснодара" отличились Тонни Вилена (3-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (13, 34), у "Порту" мяч забил вышедший на замену на 38-й минуте бывший нападающий "Спартака" Зе Луиш (57), еще один мяч на счету Луиса Диаса (76). Для Зе Луиша этот гол стал шестым в ворота краснодарского клуба. Сулейманов, забивший шесть мячей за "Краснодар" в еврокубках, сравнялся по этому показателю с Виктором Классоном и Маурисио Перейрой, при этом россиянину потребовалось для этого всего 12 матчей (Классону - 17 встреч, Перейре - 39 игр). Единственным изменением в стартовом составе "Краснодара" по сравнению с первым матчем против "Порту" стал выход Сулейманова вместо Юнеса Намли.

ТАСС, 13 августа. Дубль Магомеда-Шапи Сулейманова помог российскому футбольному клубу "Краснодар" на выезде обыграть португальский "Порту" со счетом 3:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выйти в раунд плей-офф. Матч прошел на стадионе "Драгау".

В раунде плей-офф "Краснодар" встретится с греческим "Олимпиакосом", который переиграл турецкий "Истанбул" по сумме двух матчей (1:0, 2:0). Первый матч состоится 21 августа в Греции, ответный - 27 августа в России. "Порту" попал в групповой этап Лиги Европы. Телеканал "Матч ТВ", планировавший показать встречу, в последний момент заявил о том, по "независящим от канала причинам" трансляция в прямом эфире не состоится.

"Краснодар" стал второй командой в истории современного российского футбола, сумевшей после поражения в домашнем первом матче в рамках двухраундового еврокубкового противостояния одержать гостевую победу и выиграть по сумме двух матчей. Первым подобного достижения добился ЦСКА, переигравший французский "Лион" в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух встреч за счет правила гостевого гола (0:1, 2:3). Встреча "Краснодара" и "Порту" стала 50-й между российскими и португальскими клубами в еврокубках, на счету российских команд 22 победы, 20 раз выигрывали португальцы, еще восемь матчей завершились вничью. "Порту" провел 16-й матч против российских команд в еврокубках, одержал девять побед, потерпел третье поражение и четыре встречи свел к ничьей.

Для "Краснодара" этот матч стал вторым в Лиге чемпионов. В еврокубках команда дебютировала в сезоне-2014/15, в квалификации Лиги Европы обыграв эстонский "Калев", венгерский "Диошдьёр" и испанский "Реал Сосьедад", а в группе с английским "Эвертоном", немецким "Вольфсбургом" и французским "Лиллем" заняв третье место. Лучшим результатом "Краснодара" в Лиге Европы является выход в 1/8 финала, до этой стадии клуб добирался дважды. В сезоне-2016/17 "Краснодар" в 1/8 финала уступил испанской "Сельте", в сезоне-2018/19 - испанской "Валенсии".

После пяти туров "Краснодар" идет на четвертом месте в Российской премьер-лиге, имея в активе десять очков, лидирует петербургский "Зенит" с 13 очками. В шестом туре "Краснодар" на выезде сыграет с "Тамбовом", игра состоится 18 августа.