Теннисист Медведев обыграл Эдмунда и вышел во второй круг турнира в Цинциннати

ТАСС, 14 августа. Российский теннисист Даниил Медведев переиграл британца Кайла Эдмунда в матче первого круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (США). Призовой фонд соревнований составляет $5 млн.

23-летний россиянин оказался сильнее со счетом 6:2, 7:5. Соперники встречались четвертый раз в истории, оба теннисиста одержали по две победы. Во втором круге девятый сеяный турнира Медведев сыграет с французом Бенуа Пэром, который оказался сильнее испанца Фернандо Вердаско (6:4, 0:0 - отказ).

В воскресенье Медведев впервые в карьере играл в финале турнира серии "Мастерс", который проходил в канадском Монреале, россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю (3:6, 0:6). После этого Медведев переместился с девятого на восьмое место в рейтинге ATP. Ранее он доходил до полуфинала в Монте-Карло (2019), где уступил сербу Душану Лайовичу. Высшим достижением Медведева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019), в активе россиянина четыре победы на турнирах серии ATP, в 2019 году он провел уже пять финалов, выиграв один - турнир в Софии.

Турнир в Цинциннати завершится 18 августа.