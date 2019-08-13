Этап мирового тура по пляжному волейболу стартует в Москве в среду

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Очередной в сезоне этап мирового тура по пляжному волейболу в среду возьмет старт в Москве. Матчи пройдут на Фестивальной площади в "Лужниках".

Участие в московском этапе мирового тура примет 91 дуэт (50 женских, 41 мужской) из 28 стран. Турнир входит в число рейтинговых соревнований олимпийского отбора. Волейболисты смогут набрать очки в зачет рейтинга, на основании которого будут распределены 15 квот на Олимпиаду 2020 года.

Максимально от каждой страны на Олимпийских играх в пляжном волейболе имеют возможность выступить две женские и две мужские пары. Путевку на Олимпиаду уже получили победители чемпионата мира 2019 года - ими стали россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, а также канадские спортсменки Сара Паван и Мелисса Умана-Паредес. Еще по две команды попадут на Олимпиаду по результатам отборочного квалификационного турнира, который состоится в Китае с 18 по 22 сентября. Пять лицензий будут разыграны в рамках Континентального кубка (с 22 по 28 июня 2020 года).

Россию в мужском турнире в Москве представят Красильников и Стояновский, а также серебряные призеры завершившегося несколько дней назад чемпионата Европы Константин Семенов и Илья Лешуков. Выступят и дуэты Сергей Горбенко/Александр Лихолетов, Максим Сиволап/Артем Ярзуткин, Никита Лямин/Тарас Мыськив, Максим Худяков/Руслан Быканов, Петр Бахнарь/Юрий Богатов.

В женской сетке турнира сыграют серебряные призеры чемпионата Европы 2015 года Екатерина Бирлова и Евгения Уколова, победительницы чемпионата Европы среди игроков не старше 20 лет Мария Бочарова и Мария Воронина. Также примут участие Ксения Дабижа и Дарья Рудых, Екатерина Сырцева и Анастасия Моисеева, Анастасия Фролова и Александра Ганенко, Елизавета Зайончковская и Валерия Левшина.

Турнир завершится 18 августа. Призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.