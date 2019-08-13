Ари: футболисты "Краснодара" бились друг за друга в игре с "Порту" в Лиге чемпионов

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футболисты российского футбольного клуба "Краснодар" бились друг за друга в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальского "Порту". Такое мнение ТАСС высказал нападающий "Краснодара" Ари.

Матч проходил во вторник в Португалии и завершился со счетом 3:2 в пользу "Краснодара". Ари не смог принять участие в матче из-за повреждения. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Порту".

"Сегодня мы были большими молодцами, выиграли очень сложный матч, игроки "Краснодара" бились друг за друга. У нас было мало времени на восстановление после последней игры в чемпионате России (10 августа "Краснодар" обыграл "Рубин" со счетом 1:0 - прим. ТАСС). Но футболисты выполнили установки тренера, грамотно оборонялись, и это принесло нужный результат. Да, мы играли большую часть времени от обороны, но против "Порту" сложно играть по-другому на их поле", - сказал Ари.

"Краснодар" прошел в раунд плей-офф, где встретится с греческим "Олимпиакосом", который по сумме двух встреч обыграл турецкий "Истанбул" (1:0, 2:0).