Консейсау: футболисты "Порту" провели отличный второй тайм, но этого не хватило для победы

ТАСС, 14 августа. Игроки футбольного клуба "Порту" отлично действовали во втором тайме ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, но этого оказалось недостаточно для итоговой победы над "Краснодаром". Такое мнение высказал главный тренер португальской команды Сержиу Консейсау, чьи слова приводит издание Record.

"Краснодар" во второй встрече на выезде победил "Порту" со счетом 3:2 и по сумме двух матчей прошел в следующую стадию. В первой игре португальская команда взяла верх - 1:0.

"После перерыва футболисты "Порту" отреагировали фантастически и провели второй тайм гораздо лучше, чем первый игровой отрезок, - заявил Консейсау. - Команда до конца верила в возможность отыграться, однако нам не удалось сделать это".

Российский клуб в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретится с греческим "Олимпиакосом". Первый матч состоится 21 августа в Пирее, ответный - 27 августа в Краснодаре.