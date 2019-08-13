Футболист "Краснодара" Игнатьев посвятил победу над "Порту" сомневавшимся в команде

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Иван Игнатьев посвятил победу над португальским "Порту" в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов тем, кто не верил в российскую команду после поражения в первой игре со счетом 0:1. Об этом Игнатьев сообщил ТАСС в среду по телефону.

В ночь на среду "Краснодар" на выезде обыграл "Порту" со счетом 3:2 и по сумме двух матчей впервые в истории вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первую игру Игнатьев пропустил по состоянию здоровья, а в ответной вышел на поле на 73-й минуте, заменив шведского форварда Маркуса Берга.

"Краснодар" - мой дом, ни капли не сомневался в своей команде и в своих партнерах, - сказал Игнатьев. - Поздравляю всех с исторической победой!"

"Заметил много людей из своей же страны, которые не верят в команду! Больше всего посвящаю эту победу им, потому что надо верить и болеть за свою команду и своих парней", - добавил воспитанник "Краснодара".

В раунде плей-офф "Краснодар" сыграет с греческим "Олимпиакосом". Первая игра пройдет в Пирее 21 августа, ответная - 27 августа в Краснодаре.