Историческая победа. "Краснодар" обыграл "Порту" и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 14 августа. Российский клуб "Краснодар" обыграл португальский "Порту" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в раунд плей-офф. Игра проходила в Португалии и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

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Первая встреча состоялась 7 августа в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу португальцев, что уменьшило шансы краснодарцев на победу в данном противостоянии. Положение российского клуба еще ухудшилось, так как за несколько дней до ответного матча выяснилось, что команде из-за травмы не сможет помочь основной нападающий Ари. "Порту" вообще очень сложно обыгрывать на домашнем стадионе "Драгау", на котором во вторник присутствовало более 40 тыс. болельщиков при общей вместимости в 52 тыс. зрителей. Последний раз "Порту" проигрывал на своем поле "Ливерпулю" 17 апреля 2019 года. Российские телезрители получили неприятные новости буквально за несколько минут до начала встречи - "Матч ТВ" не смог показать трансляцию игры. Согласно официальному заявлению российского телеканала, ТВ-права принадлежали непосредственно "Порту", несмотря на согласованные условия сделки, за 1,5 часа до начала игры португальский клуб решил изменить эти условия и отказался предоставлять доступ к сигналу. Зрители имели возможность посмотреть трансляцию исключительно в клубном приложении "Порту". Первый тайм имени Сулейманова По сравнению с первой встречей у краснодарцев произошло одно изменение в линии атаки, с первых минут вместо датчанина Юнеса Намли вышел Магомед-Шапи Сулейманов, который и внес решающий вклад в победу.

Игра уже в самом начале пошла не по тому сценарию, который многие могли ожидать: "Краснодар" в первые 12 минут забил два мяча. Сначала гол на 3-й минуте на свой счет записал полузащитник Тонни Вилена. Затем свое слово взял Сулейманов - сначала 19-летний россиянин реализовал выход один на один спустя девять минут после первого гола. А уже на 36-й минуте молодой нападающий принял мяч на правом фланге, мастерски сместился в центр штрафной площади и безупречно пробил в дальний угол. "Порту" не ослаблял давление в течение всего первого тайма. Португальцы пытались играть в позиционный футбол, растягивая по флангу оборонительные редуты "Краснодара", но гости читали тактические ходы хозяев. Стоит отметить игру полузащитника Руслана Камболова, который безошибочно действовал в центре поля и не позволял атакам португальцев стремительно набирать обороты. Не менее прекрасно играл вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, который отразил несколько опасных ударов в первом тайме и безошибочно действовал при стандартах соперника. На перерыв подопечные Сержиу Консейсау уходили в подавленном состоянии, так как команде необходимо было забивать три мяча во втором тайме для прохода в следующий раунд. Сулейманов, забивший шесть мячей за "Краснодар" в еврокубках, сравнялся по этому показателю с Виктором Классоном и Маурисио Перейрой, при этом россиянину потребовалось для этого всего 12 матчей (Классону - 17 встреч, Перейре - 39 игр). Выстояли с трудом Вторая половина встречи началась с печального события для "Порту" - автор единственного гола в первой игре полузащитник Сержиу Оливейра получил травму после столкновения с Камболовым и не смог продолжить игру. Португальцы начали двигаться чуть резче и размочили счет на 57-й минуте после удара головой бывшего нападающего "Спартака" Зе Луиша. Гол в ворота "Краснодара" стал четвертым для Зе Луиша в составе португальской команды. "Порту" воодушевился и ускорил темп, стал чаще бить по воротам, но Сафонов был надежен.

Нельзя не отметить слаженную игру защитников "Краснодара", которые не раз страховали своего голкипера в опасных ситуациях. Гости практически перестали играть впереди после забитого мяча "Порту", и в связи с этим Сергей Матвеев заменил слегка уставшего Сулейманова на исландского защитника Гудни Фьолусона. Таким образом, "Краснодар" сделал ставку на игру от обороны, так как команде нужно было сохранить счет неизменным до финального свистка. Болельщикам "Краснодара" стало тревожно на 77-й минуте, когда второй гол в ворота "Краснодара" забил Луис Диас. После этого "Порту" практически постоянно находился возле штрафной площади гостей, "Краснодар" изредка пытался убегать в контратаки, в основном игроки безадресно выбивали мяч далеко от своих ворот. С 86-й минуты встречи португальцы играли в четыре нападающих. "Порту" устроил навал в компенсированные ко второму тайму пять минут, мяч бесконечно летал над штрафной Сафонова. Нервы не выдерживали у игроков той и другой команды, главный арбитр встречи Марко Гуида из Италии показал желтые карточки Зе Луишу и защитнику "Краснодара" Урошу Спайичу за стычку на эмоциях. Клуб из Краснодара выстоял до конца и добился исторической дебютной победы в Лиге чемпионов. "При счете 3:0 понимал, что во втором тайме будет тяжело, соперник не опустит руки, будет нервная концовка", - сказал после матча Сулейманов. "После перерыва футболисты "Порту" отреагировали фантастически и провели второй тайм гораздо лучше, чем первый игровой отрезок", - заявил Консейсау. Как отметил специалист, команда до конца верила в возможность отыграться. Подарок Галицкому "Краснодар" стал второй командой в истории современного российского футбола, сумевшей после поражения в домашнем первом матче в рамках двухраундового еврокубкового противостояния одержать гостевую победу и выиграть по сумме двух встреч. Первым подобного достижения добился ЦСКА, переигравший французский "Лион" в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух встреч за счет правила гостевого гола (0:1, 2:3). Встреча "Краснодара" и "Порту" стала 50-й между российскими и португальскими клубами в еврокубках, на счету российских команд 22 победы, 20 раз выигрывали португальцы, еще восемь матчей завершились вничью. "Порту" провел 16-й матч против российских команд в еврокубках, одержал девять побед, потерпел третье поражение и четыре встречи свел к ничьей. "Краснодар" добился победы, когда этого никто не ждал. "Думаю, теперь все поняли, что неважно, кто твой соперник, главное - вера в себя и старание", - сказал Сулейманов, отметив хорошую игру "Краснодара" в защите в концовке встречи. "Сегодня мы были большими молодцами, выиграли очень сложный матч, игроки "Краснодара" бились друг за друга", - отметил Ари.