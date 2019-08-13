Представление "Олимпиакоса" - соперника "Краснодара" по раунду плей-офф футбольной ЛЧ

ТАСС, 14 августа. Греческий футбольный клуб "Олимпиакос" стал соперником российского "Краснодара" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Команды пробились в заключительную стадию отбора, обыграв в третьем раунде турецкий "Истанбул Башакшехир" (1:0, 2:0) и португальский "Порту" (0:1, 3:2) соответственно.

"Олимпиакос" - самый титулованный клуб Греции. Коллектив из Пирея 44 раза выигрывал чемпионат страны. Кубок Греции команда завоевывала 27 раз.

Домашние встречи "Олимпиакос" проводит на стадионе "Караискакис", который был построен в 1895 году, а последний раз реконструировался в 2004 году. После этого вместимость арены сократилась, теперь матчи команды могут посмотреть 33 334 человека. Рекордная посещаемость была зафиксирована больше 50 лет назад - в апреле 1965 года на игре между "Олимпиакосом" и АЕКом собрались 42 415 зрителей.

Путь до встречи с "Краснодаром" греческий клуб начал со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей обыграл чешскую "Викторию" (0:0, 4:0). В третьем раунде, как уже было отмечено, команда из Пирея дважды победила "Истанбул Башакшехир". "Олимпиакос" раньше начал еврокубковую кампанию из-за результатов прошлого сезона, по итогам которого он проиграл титул ПАОКу. Чемпион Греции стартовал сразу с третьего раунда, но по сумме двух встреч уступил голландскому "Аяксу" (2:2, 2:3) и отправился в групповой этап Лиги Европы.

Вальбуэна возвращается в Россию

Летом состав "Олимпиакоса" пополнили сразу 13 новых игроков, самым дорогим из которых, по оценке портала Transfermarkt, стал португальский защитник Рубен Семеду, ранее выступавший за испанский "Вильярреал". Среди новичков также стоит отметить 34-летнего французского полузащитника Матье Вальбуэна. Футболист с 2014 по 2015 год выступал в чемпионате России за московское "Динамо". До перехода в "Олимпиакос" Вальбуэна два сезона провел в турецком "Фенербахче".

Самой дорогой продажей стал трансфер бельгийского защитника Бьорна Энгелса во французский "Реймс" за €4 млн. За €3,5 млн в итальянский "Эмполи" перешел другой игрок обороны - грек Димитрис Николау. Покинули "Олимпиакос" 18 человек, среди которых были и те, кто раньше выступал в чемпионате России. Речь идет об израильском экс-полузащитник казанского "Рубина" и московского ЦСКА Бибрасе Натхо и о бывшем голкипере петербургского "Зенита" Юрии Лодыгине, игравшем за клуб из Пирея на правах аренды.

История встреч российских и греческих клубов

В общей сложности российские клубы встречались с греческими 29 раз, одержав 16 побед при девяти ничьих и четырех поражениях. Единственной российской командой, игравшей с "Олимпиакосом", был "Рубин" - в сезоне-2011/12 казанцы в 1/16 финала Лиги Европы дважды проиграли с одинаковым счетом 0:1 и завершили выступление на международной арене. Также в число греческих клубов, которым удавалось обыгрывать российские, входят "Панатинаикос" (домашняя победа над "Локомотивом" со счетом 2:0 в групповом турнире Кубка УЕФА - 2007/08) и ПАОК (домашняя победа над "Спартаком" со счетом 3:2 в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов - 2018/19).

Чаще всех соперником российских команд становился АЕК - 11 раз (девять побед, две ничьи). Восемь раз отечественные клубы играли против ПАОКа (две победы, пять ничьих, одно поражение), пять раз - против "Панатинаикоса" (две победы, две ничьи, одно поражение). По разу соперниками становились "Панахаики", "Ираклис" и "Лариса" (три победы).

Первая встреча между "Краснодаром" и "Олимпиакосом" за право выйти в основную сетку главного еврокубкового турнира Европы пройдет 21 августа в Пирее. Ответная состоится 27 августа в Краснодаре.