Теннисистка Касаткина вышла во второй круг турнира в Цинциннати

ТАСС, 14 августа. Российская теннисистка Дарья Касаткина победила чешку Барбору Стрыцову в матче первого круга турнира в Цинциннати (США). Призовой фонд соревнований составляет около $3 млн.

Касаткина взяла верх над чешской спортсменкой в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 (11:9). Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. Спортсменки провели четвертую игру между собой на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Теперь на счету каждой из них по две победы.

Соперницей Касаткиной во втором раунде станет представительница США Мэдисон Киз. Матч пройдет 14 августа. Россиянка занимает 41-е место в рейтинге WTA.

Турнир в Цинциннати завершится 19 августа.