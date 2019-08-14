Тренер: футболисты "Краснодара" показали свои лучшие качества в матче ЛЧ с "Порту"

ТАСС, 14 августа. Игроки футбольного клуба "Краснодар" смогли продемонстрировать свои сильные стороны в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальского "Порту", что помогло победить. Такое мнение высказал главный тренер российской команды Сергей Матвеев, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

"Краснодар" во второй встрече на выезде победил "Порту" со счетом 3:2 и по сумме двух матчей прошел в следующую стадию. В первой игре португальская команда взяла верх - 1:0.

"Очень рады победе, хотим поздравить президента клуба [Сергея Галицкого], у которого завтра день рождения, это будет хорошим подарком. Спасибо нашим болельщикам, добравшимся в Португалию в небольшом количестве, для них сегодняшний успех многое значит. Мы провели два разных тайма - начали хорошо, использовали свои сильные стороны, исполнив стандарт и проведя две контратаки. Первый матч был равным и по моментам, и по игре, а здесь удалось быстро забить, что повлияло на ход встречи и всего противостояния", - сказал Матвеев.

Российский клуб в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретится с греческим "Олимпиакосом". Первый матч состоится 21 августа в Пирее, ответный - 27 августа в Краснодаре.