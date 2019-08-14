Дебютный гол Де Росси не спас "Бока Хуниорс" от поражения в матче Кубка Аргентины

ТАСС, 14 августа. "Бока Хуниорс" в матче 1/16 финала Кубка Аргентины дома уступил в серии пенальти клубу второго дивизиона "Альмагро" со счетом 1:2. Дебютный мяч в составе новой команды забил бывший капитан итальянской "Ромы" Даниэле Де Росси.

36-летний полузащитник, проводивший свой первый матч за "Бока Хуниорс", отличился 27-й минуте. Футболисты "Альмагро" отыгрались на 82-й минуте - голом отметился нападающий Хуан Мартинес. Основное время встречи завершилось вничью, а в серии пенальти точнее оказались гости - 3:1. В 1/8 финала "Альмагро" сыграет с победителем матча "Тальерес Кордоба" - "Банфилд".

По окончании предыдущего сезона Де Росси покинул "Рому" и перешел в "Бока Хуниорс". Итальянский клуб, за который он выступал на протяжении всей карьеры, не предложил ему новое соглашение. Контракт с аргентинской командой рассчитан на один сезон.

Де Росси провел за "Рому" 616 матчей, забив 63 мяча и отдав 54 голевые передачи. Полузащитник дважды становился обладателем трофея Суперкубка Италии, один раз - Кубка Италии. Кроме того, в составе сборной страны Де Росси выиграл золото чемпионата мира по футболу в 2006 году.