Мартынович: ответный матч ЛЧ с "Порту" был одним из важнейших в истории "Краснодара"

ТАСС, 14 июля. Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальского "Порту" была одной из важнейших в истории российского футбольного клуба "Краснодар". Такое мнение высказал капитан команды Александр Мартынович, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

"Краснодар" во второй встрече на выезде победил "Порту" со счетом 3:2 и по сумме двух матчей прошел в следующую стадию. В первой игре португальская команда взяла верх - 1:0.

"Большая победа для нас, один из важнейших матчей в истории клуба. "Порту" является серьезным оппонентом, поэтому берет гордость, ведь мы смогли пройти его. Провели два разных тайма - во второй половине старались играть по счету, хотели всеми силами удержать преимущество. Концовка выдалась нервной, но ребята выложись, оставили все силы на поле", - сказал Мартынович.

Российский клуб в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретится с греческим "Олимпиакосом". "Никому не будет легко на следующей стадии. "Олимпиакос" - клуб с историей, очень тяжелый соперник. Однако сейчас нам надо сосредоточиться на чемпионате России и готовиться к следующей игре", - добавил капитан команды.

Первый матч между "Олимпиакосом" и "Краснодаром" состоится 21 августа в Пирее. Ответная игра пройдет 27 августа в Краснодаре.