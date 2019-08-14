Забайкалье соберет около 600 участников Международных детских игр

ЧИТА, 14 августа. /ТАСС/. Забайкалье примет до 600 участников девятых Международных детских игр, которые пройдут в Чите с 20 по 23 августа. Помимо российских спортсменов, участие в турнире примут представители Китая и Монголии - всего более 200 человек, сообщила в среду журналистам вице-премьер Забайкальского края Аягма Ванчикова.

"Мы ждем представительные иностранные делегации: 78 человек приедут из Китая, 126 - из Монголии", - сказала Ванчикова. Россию на соревнованиях будут представлять спортсмены из Забайкальского края, Бурятии и Якутии. Всего в Играх будут участвовать около 600 человек.

Открытие Игр состоится 20 августа на читинском стадионе "Юность". Их участники будут состязаться в десяти видах спорта - легкой атлетике, вольной борьбе, боксе, дзюдо, настольном теннисе, волейболе, плавании, стрельбе из лука и минифутболе. Новинкой турнира станут соревнования по бурятской борьбе.

"Еще одним нововведением будет участие в играх людей с ограниченными возможностями. Они сыграют в бочче и настольный теннис", - уточнила вице-премьер.

Международные детские игры проводятся с 2010 года на территории России, Китая и Монголии. В прошлом году состязания проходили в Бурятии. Их основная цель - популяризация олимпийских видов спорта среди детей и молодежи.