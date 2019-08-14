СМИ: бизнесмен Джозеф Цай близок к завершению сделки по покупке клуба НБА "Бруклин"

В прошлом году китайский бизнесмен приобрел 49% акций клуба за $1 млрд. По условиям соглашения, Цай может выкупить у Прохорова оставшуюся долю до сезона-2021/22 за $1,35 млрд, китайский бизнесмен решил сейчас воспользоваться этим правом. Ожидается, что официально о сделке будет объявлено на этой неделе. В межсезонье "Бруклин" усилил состав чемпионами НБА - Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом.

ТАСС, 14 августа. Китайский бизнесмен Джозеф Цай близок к тому, чтобы выкупить у российского предпринимателя Михаила Прохорова оставшийся 51 процент акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин". Об этом сообщает издание New York Post .

Таким образом, общая сумма сделки составит $2,35 млрд, она станет рекордной в истории спортивной индустрии. Ранее за $2,2 млрд Дэвид Теппер купил клуб Национальной футбольной лиги (NFL) "Каролина", а Тильман Фертитта - клуб НБА "Хьюстон".

В марте в СМИ появлялась информация, что Цай намерен выкупить у Прохорова арену "Бруклина" Barclays Center в Нью-Йорке. Позднее источник, близкий к Прохорову, сообщил ТАСС, что информация не соответствует действительности.

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за $223 млн, тогда он назывался "Нью-Джерси Нетс". В мае 2010 года сделку одобрила НБА, в апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагающуюся в нью-йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил название и эмблему. В 2015 году Прохоров завершил сделку по покупке оставшихся 20% акций клуба и стал единоличным владельцем "Бруклина".

Цай является одним из основателей и действующим вице-президентом компании Alibaba Group. Интернет-холдинг управляет такими площадками, как Aliexpress, Tmall.com, Taobao.com. Состояние китайского предпринимателя, по данным Forbes, составляет $9,9 млрд.