Губернатор Краснодарского края поздравил ФК "Краснодар" с победой над "Порту" в ЛЧ

ТАСС, 14 августа. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил футбольный клуб "Краснодар" с победой над португальским "Порту" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Об этом он написал в своем аккануте в Instagram.

Во вторник "Краснодар" на выезде победил португальский "Порту" со счетом 3:2 и по сумме двух матчей (первый матч - 0:1) вышел в раунд плей-офф, где встретится с греческим "Олимпиакосом". 14 августа день рождения отмечает президент "Краснодара" Сергей Галицкий.

"Футбольный клуб "Краснодар" показал, что такое воля к победе, и продолжает играть в Лиге чемпионов. Три гола в ворота "Порту" - уверенный реванш, еще и в гостях, дорогого стоит. Поздравляю команду, всех болельщиков и владельца клуба, победа - лучший подарок ко дню рождения", - говорится в сообщении.

Первый матч с "Олимпиакосом" состоится 21 августа в Греции, ответный - 27 августа в Краснодаре.