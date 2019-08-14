Губернатор Краснодарского края поздравил ФК "Краснодар" с победой над "Порту" в ЛЧ

ТАСС, 14 августа. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил футбольный клуб "Краснодар" с победой над португальским "Порту" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Об этом он написал в своем аккануте в Instagram.
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ФК «Краснодар» @fckrasnodar сегодня показал, что такое воля к победе, и продолжает играть в Лиге чемпионов! Три гола в ворота «Порту» — уверенный реванш, еще и в гостях. Дорогого стоит! ⠀ Поздравляю команду, всех болельщиков и владельца клуба! Победа — лучший подарок ко дню рождения! ⠀ #краснодарскийкрай #кубань #фккраснодар #футбол #победа #впередбыки #порту #лигачемпионов
Во вторник "Краснодар" на выезде победил португальский "Порту" со счетом 3:2 и по сумме двух матчей (первый матч - 0:1) вышел в раунд плей-офф, где встретится с греческим "Олимпиакосом". 14 августа день рождения отмечает президент "Краснодара" Сергей Галицкий.
"Футбольный клуб "Краснодар" показал, что такое воля к победе, и продолжает играть в Лиге чемпионов. Три гола в ворота "Порту" - уверенный реванш, еще и в гостях, дорогого стоит. Поздравляю команду, всех болельщиков и владельца клуба, победа - лучший подарок ко дню рождения", - говорится в сообщении.
Первый матч с "Олимпиакосом" состоится 21 августа в Греции, ответный - 27 августа в Краснодаре.