Российский метатель молота Лукьянов примет участие в матчевой встрече Европа - США

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российский метатель молота Денис Лукьянов примет участие в матчевой легкоатлетической встрече Европа - США, которая пройдет с 9 по 10 сентября в Минске. Об этом Лукьянов сообщил ТАСС.

Лукьянов, получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций разрешение на участие в международных стартах, на июльском чемпионате России занял третье место с результатом 75,35 метра. В феврале в Сочи он метнул снаряд на 78,97 метра. Этот результат в 2019 году сумели превзойти два польских спортсмена - Войцех Новицкий (81,74 м) и Павел Файдек (80,88 м).

"Я получил приглашение на участие в матчевой встрече в составе сборной Европы и, конечно же, поеду в Минск, - сказал 30-летний Лукьянов. - Перед этим я планирую выступить на командном чемпионате России в Сочи. Оба этих турнира очень хорошо вписываются в план моей подготовки к чемпионату мира в Катаре. До Сочи я больше нигде не планирую выступать, сейчас я нахожусь под большими тренировочными нагрузками".

Как ранее сообщал ТАСС, в состав сборной Европы включены еще три российских легкоатлета: Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков.

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Ласицкене является обладателем лучшего результата сезона в мире (2,06 метра). Серебряный призер зимнего ЧМ-2018 в прыжках с шестом Сидорова имеет второй результат сезона в мире и первый - в Европе (4,86 м). Серебряный призер ЧЕ-2018 и ЧМ-2017 в беге на 110 метров с барьерами Шубенков имеет второй результат сезона в Европе и четвертый - в мире (13,12 секунды).

Как сообщили ТАСС организаторы встречи, они направили приглашение на участие в соревнованиях лидеру мирового сезона в прыжках в высоту Илье Иванюку, но пока не получили от российского спортсмена ответа.