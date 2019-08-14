Дебютный бой Абубакара Нурмагомедова в UFC пройдет на турнире в Москве

ТАСС, 14 августа. Абубакар Нурмагомедов проведет дебютный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) на турнире в Москве в ноябре. Об этом сообщил его двоюродный брат, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем аккаунте в Instagram.

Ранее Абубакар Нурмагомедов, выступающий в полусредней весовой категории, планировал принять участие в турнире UFC в Абу-Даби 7 сентября, однако не успел восстановиться от травмы. По информации ТАСС, Нурмагомедов перенес операцию на руке по поводу частичного разрыва связок.

"Это мой брат Абубакар Нурмагомедов. Его следующий бой пройдет в ноябре на UFC Moscow", - говорится в сообщении.

Ранее Атлетическая комиссия штата Невада сократила срок дисквалификации Абубакара Нурмагомедова, что позволяло ему выступить на турнире 7 сентября, где в главном поединке вечера сойдутся его брат и американец Дастин Порье. Абубакар Нурмагомедов ранее выступал в организации Professional Fighters League (PFL). Всего на его счету 15 побед и два поражения в ММА.

Турнир UFC в Москве пройдет 9 ноября.