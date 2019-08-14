Прыгун в высоту Иванюк принял решение выступить на матчевой встрече Европа - США

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Лидер мирового сезона в мужских прыжках в высоту россиянин Илья Иванюк готов принять участие в матчевой встрече Европа - США, которая пройдет с 9 по 10 сентября в Минске. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Наталья Юхарева.

Бронзовый призер летнего ЧЕ-2018 Иванюк в начале июля на турнире в Венгрии показал лучший результат сезона в мире (2,33 метра) и получил приглашение от организаторов матчевой встречи на участие в составе сборной Европы.

"Илья вчера вечером обсудил возможность своего участия в матчевой встрече со своим тренером, и они пришли к выводу, что спортсмену нужно выступить в Минске", - сказала Юхарева.

Как сообщал ранее ТАСС, в состав сборной Европы включены еще четыре российских легкоатлета: прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и метатель молота Денис Лукьянов.