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Летние олимпийские виды спорта

Прыгун в высоту Иванюк принял решение выступить на матчевой встрече Европа - США

На турнире в Венгрии атлет показал лучший результат сезона в мире
Илья Иванюк Егор Алеев/ТАСС
Описание
Илья Иванюк
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Лидер мирового сезона в мужских прыжках в высоту россиянин Илья Иванюк готов принять участие в матчевой встрече Европа - США, которая пройдет с 9 по 10 сентября в Минске. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Наталья Юхарева.

Бронзовый призер летнего ЧЕ-2018 Иванюк в начале июля на турнире в Венгрии показал лучший результат сезона в мире (2,33 метра) и получил приглашение от организаторов матчевой встречи на участие в составе сборной Европы.

"Илья вчера вечером обсудил возможность своего участия в матчевой встрече со своим тренером, и они пришли к выводу, что спортсмену нужно выступить в Минске", - сказала Юхарева.

Как сообщал ранее ТАСС, в состав сборной Европы включены еще четыре российских легкоатлета: прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и метатель молота Денис Лукьянов.

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