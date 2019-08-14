"Матч ТВ": "Порту" должен подвергнуться санкциям за срыв трансляции игры с "Краснодаром"

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Португальский футбольный клуб "Порту" должен подвергнуться санкциям за срыв трансляции в России ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Краснодара". Такое мнение ТАСС высказал креативный продюсер канала "Матч ТВ", на котором должны были показать игру, Гавриил Гордеев.

"Краснодар" во вторник на выезде обыграл "Порту" и по сумме двух матчей вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов. В гостях российская команда победила со счетом 3:2, а в первой встрече дома уступила со счетом 0:1 и за счет большего количества голов на выезде прошла дальше. Трансляцию встречи, которая началась в 22:00 мск, должен был вести "Матч ТВ", но за несколько минут до стартового свистка было объявлено о том, что по не зависящим от канала причинам игра не будет показана. "За 1,5 часа до трансляции португальцы стали отказываться, но мы не анонсировали это, потому что юристы, которые занимались договором и телеправами, говорили, что переговоры шли до последнего и что трансляция будет, - сказал Гордеев. - Условно, за 10 минут [до начала матча] я спрашивал, и они говорили: "Сейчас-сейчас, договоримся". За 1,5 часа мы начали просить коллег из "Краснодара" поучаствовать в разговоре, чтобы дать гарантии. Оплата должна была пройти до конца недели, но они в последний момент начали говорить, что она должна быть прямо сейчас".

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