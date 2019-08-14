"Матч ТВ": "Порту" должен подвергнуться санкциям за срыв трансляции игры с "Краснодаром"

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Португальский футбольный клуб "Порту" должен подвергнуться санкциям за срыв трансляции в России ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Краснодара". Такое мнение ТАСС высказал креативный продюсер канала "Матч ТВ", на котором должны были показать игру, Гавриил Гордеев.
"Краснодар" во вторник на выезде обыграл "Порту" и по сумме двух матчей вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов. В гостях российская команда победила со счетом 3:2, а в первой встрече дома уступила со счетом 0:1 и за счет большего количества голов на выезде прошла дальше. Трансляцию встречи, которая началась в 22:00 мск, должен был вести "Матч ТВ", но за несколько минут до стартового свистка было объявлено о том, что по не зависящим от канала причинам игра не будет показана.
"За 1,5 часа до трансляции португальцы стали отказываться, но мы не анонсировали это, потому что юристы, которые занимались договором и телеправами, говорили, что переговоры шли до последнего и что трансляция будет, - сказал Гордеев. - Условно, за 10 минут [до начала матча] я спрашивал, и они говорили: "Сейчас-сейчас, договоримся". За 1,5 часа мы начали просить коллег из "Краснодара" поучаствовать в разговоре, чтобы дать гарантии. Оплата должна была пройти до конца недели, но они в последний момент начали говорить, что она должна быть прямо сейчас".
Гордеев отметил, что до начала раунда плей-офф еврокубков, реализацией прав на трансляцию матчей отборочных раундов занимаются принимающие клубы, а не Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). "По моей информации, от местных телеканалов они запросили €200 тыс. за трансляцию; для России - меньше, - сказал креативный продюсер "Матч ТВ". - У себя они запросили такую цену и, понятное дело, никто не купил. В понедельник они объявили, что у них трансляция будет в их собственном мобильном приложении - тогда мы договорились, что "Порту" заблокирует свое клубное ТВ на территории России, потому что у нас будет эфир и digital-трансляция; по деньгам также договорились, там была не такая сумма, как для португальцев".
"В итоге они отказались от этих денег, и, насколько я понял, не продали рекламные борта. За попадание в групповой этап Лиги чемпионов они должны были получить €15,25 млн (гарантированные выплаты от УЕФА - прим. ТАСС), сейчас за Лигу Европы они получат €2,92 млн. У "Порту" что-то пошло не так", - добавил креативный продюсер "Матч ТВ".
"Нам обидно, что мы трансляцию не получили, хоть и договорились. Этим вопросом не я занимаюсь, пытаемся понять, может ли быть какое-то судебное разбирательство. Какие-то санкции должны быть в любом случае", - резюмировал Гордеев, отметив, что этим вопросом занимаются юристы.