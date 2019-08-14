Российский боец Молдавский снялся с турнира Bellator из-за травмы ключицы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Валентин Молдавский не выступит на турнире Bellator 225 из-за повреждения ключицы. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Ключица оторвалась. Операция не понадобится", - сказал Молдавский.

Молдавский 24 августа в Бриджпорте (США, штат Коннектикут) должен был провести бой с американцем Тимоти Джонсоном. Главным боем вечера станет реванш между Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом. Также в турнире примет участие россиянин Виталий Минаков.