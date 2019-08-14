Футболист Бен Йеддер перешел в "Монако"

ТАСС, 14 августа. Французский нападающий Виссам Бен Йеддер перешел из испанской "Севильи" в "Монако", который выступает в чемпионате Франции. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на пять лет.

"Я рад присоединиться к "Монако", выбрал клуб, потому что чувствовал сильное желание с его стороны. Хочу доказать свой профессионализм и перейти на новый уровень", - сказал Бен Йеддер.

"Виссам - игрок с большим талантом. Его переход - важный момент для Монако", - сказал генеральный директор клуба Олег Петров.

Бен Йеддер выступал за "Севилью" с 2016 года. В прошлом сезоне он провел 54 матча в разных турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 11 передач.