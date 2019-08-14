Стоимость билетов на матч ЛЧ "Краснодар" - "Олимпиакос" составит от 500 до 5 тыс. рублей

ТАСС, 14 августа. Стоимость билетов на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов по футболу между "Краснодаром" и греческим "Олимпиакосом" составит от 500 до 5 тыс. рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба краснодарской команды.

Во вторник "Краснодар" на выезде обыграл португальский "Порту" со счетом 3:2 и по сумме двух матчей (первый матч - 0:1) впервые в истории вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В среду "Краснодар" объявил о старте продаж билетов на домашний матч против греческого "Олимпиакоса", который пройдет 27 августа.

Самый дешевый билет будет стоить 500 рублей на фанатские трибуны. Билеты категории "Стандарт" обойдутся зрителям в 500 - 1500 рублей. Цена билетов категории "Бизнес" и VIP составит 3000 рублей и 5000 рублей соответственно.

С 14 по 20 августа приоритет выкупа получают владельцы абонементов, они могут приобрести билеты онлайн или в кассах. С 20 августа купить билеты могут владельцы "Карты болельщика", а с 25 августа начнутся открытые продажи в кассах. Стадион "Краснодар" вмещает 35 179 зрителей.

Первый матч пройдет в Греции 21 августа.