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Летние олимпийские виды спорта

Три женские российские пары завершили борьбу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

Соревнования в "Лужниках" завершатся 18 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Три женские российские пары не смогли пробиться во второй квалификационный раунд на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на Фестивальной площади в "Лужниках".

Елизавета Зайончковская и Валерия Левшина в первом раунде квалификации уступили финкам Риикке Лехтонен и Ниине Ахтиайнен со счетом 14:21, 19:21. Анастасия Фролова и Александра Ганенко проиграли Варапатсорн Радаронг и Ханитте Хонгпак из Таиланда - 23:21, 19:21, 12:15. Екатерина Сырцева и Анастасия Моисеева уступили спортсменкам из Польши Мартине Клоде и Агате Цейновы - 27:29, 21:19, 8:15.

В московском этапе Мирового тура принимают участие 50 женских дуэтов. Восемь победителей квалификационного раунда сыграют в основной сетке турнира. Участники основного раунда будут поделены на восемь групп по четыре паре в каждой, победители групп выйдут напрямую в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала.

В групповом раунде турнира выступят три российские пары - Екатерина Бирлова / Евгения Уколова, Мария Бочарова / Мария Воронина и Ксения Дабижа / Дарья Рудых.

Турнир завершится 18 августа. Призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.

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