ВФЛА намерена помочь Шубенкову сохранить легкую атлетику в барнаульском манеже

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приложит усилия для того, чтобы единственный в Алтайском крае барнаульский манеж после своей реконструкции также оставался легкоатлетическим. Об этом сообщил ТАСС президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Руководство Алтайского государственного технического университета, в чьей собственности находится единственный в крае легкоатлетический манеж, приняло решение о его перепрофилировании в игровой. Как сообщил ТАСС тренер Сергей Клевцов, закрытие манежа для легкоатлетов может негативно отразиться на подготовке к Олимпийским играм 2020 года в Токио его подопечного - чемпиона мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова, проживающего в Барнауле. Также, по словам тренера, будет нанесен удар по развитию местной легкой атлетики, которая в настоящее время является визитной карточкой алтайского спорта. Клевцов рассказал, что он и Шубенков намериваются обратиться к губернатору края, чтобы постараться решить эту проблему.

"Мы с Сергеем Шубенковым в понедельник общались, я попросил его предоставить более подробную информацию о ситуации, которая сложилась сейчас вокруг барнаульского манежа, - сказал Шляхтин. - Он мне ее отправил, и завтра я планирую провести определенные консультации по этому вопросу. Ситуация тревожная, ВФЛА намерена включиться в процесс и приложить усилия для того, чтобы сохранить этот манеж для легкоатлетов".

Манеж Алтайского государственного технического университета открылся в 1973 году, сейчас он является единственным в регионе спортивным сооружением с 200-метровой беговой дорожкой, где можно проводить под крышей соревнования по легкой атлетике. В том же манеже не один год проводился детский турнир на призы Сергея Шубенкова.