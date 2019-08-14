Шляхтин уверен, что легкоатлеты РФ сумеют проявить себя в матчевой встрече Европа - США

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассчитывает, что пять российских спортсменов, включенных в состав сборной Европы на сентябрьскую матчевую встречу с командой США, сумеют проявить себя в соперничестве с ведущими зарубежными соперниками. Об этом Шляхтин сообщил ТАСС в среду.

Матчевая встреча Европа - США пройдет с 9 по 10 сентября на минском стадионе "Динамо". В каждом виде программы выступят по 8 атлетов (4 представителя от Европы и 4 - от США). Итоговые заявки закрываются 1 сентября 2019 года. В команду Европы вошли 152 человека (по 76 мужчин и женщин). В их числе - пятеро россиян: прыгуны в высоту Мария Ласицкене и Илья Иванюк, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и метатель молота Денис Лукьянов.

"Участие в матчевой встрече Европа - США, в которой выступят многие ведущие легкоатлеты мира, очень важно для наших спортсменов. Я очень рад, что пятеро россиян сумели отобраться в состав сборной Европы. Уверен, что они выступят там достойно и докажут тем самым, что российская легкая атлетика жива. И, более того, конкурентоспособна на мировом уровне", - отметил Шляхтин.

При формировании европейской команды принимались в расчет результаты командного Кубка Европы (суперлига), континентальный рейтинг (по состоянию на 13 августа). Также обязательным условием являлось включение 10 белорусских спортсменов в итоговую заявку.