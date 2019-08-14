{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Очередная встреча Шляхтина с рабочей группой IAAF пройдет в Осло с 16 по 17 августа

Глава ВФЛА рассказал, что отправится в столицу Норвегии 15 августа
Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин с 16 по 17 августа в Осло проведет встречу с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом он сообщил ТАСС.

На эту тему

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.

"Завтра вечером я улетаю в Осло. В пятницу и субботу у меня запланирована там очередная встреча с рабочей группой IAAF. Об итогах своей поездки я расскажу сразу после ее окончания", - отметил Шляхтин.

Вопрос восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики в своих правах будет рассматриваться на совете IAAF и конгрессе организации, которые пройдут в Дохе за несколько дней до начала чемпионата мира. Мировое первенство пройдет в столице Катара с 27 сентября по 6 октября.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
ММА
Боец Тухугов сохраняет шансы выступить на турнире UFC в Абу-Даби
В данный момент идет поиск соперника для бойца
Читать полностью