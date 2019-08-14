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Летние олимпийские виды спорта

Худяков и Величко вышли в групповой раунд этапа Мирового тура по пляжному волейболу

В финале квалификации российские спортсмены победили китайскую пару Ликэцзян Ха / Цзясинь У

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россияне Максим Худяков и Руслан Быканов вышли в групповой раунд этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на Фестивальной площади в "Лужниках".

Российские спортсмены в финале квалификации обыграли китайскую пару Ликэцзян Ха / Цзясинь У со счетом 26:24, 21:17. Сергей Горбенко и Александр Лихолетов уступили бразильцам Густаву Карвалаесу и Саймону Сантосу (14:21, 16:21). Петр Бахнарь и Юрий Богатов проиграли голландцам Кристиану Варенхорсту и Стивену ван де Велду (18:21, 17:21).

В московском этапе Мирового тура принимает участие 41 мужской дуэт. Восемь победителей квалификационного раунда сыграют в основной сетке турнира. Участники основного раунда будут поделены на восемь групп по четыре паре в каждой, победители групп выйдут напрямую в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала.

В групповом раунде турнира также выступят Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, Константин Семенов и Илья Лешуков, Максим Сиволап и Артем Ярзуткин, Никита Лямин и Тарас Мыськив.

Турнир завершится 18 августа. Призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.

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Летние олимпийские виды спорта
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