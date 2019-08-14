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Лига чемпионов

СМИ: "Порту" недосчитается €44 млн после вылета из Лиги чемпионов

Эта сумма умма складывается из бонусов за выступление в групповом этапе, а также выплаты за успешное выступление клуба в еврокубках за последние 10 лет

ТАСС, 14 августа. Португальский футбольный клуб "Порту" после завершения борьбы в Лиге чемпионов недосчитается €44 млн. Об этом в среду сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание A Bola.

"Порту" по сумме двух матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов уступил "Краснодару" (1:0, 2:3). Клуб продолжит выступление в Лиге Европы.

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Данная сумма складывается из бонусов за выступление в групповом этапе, а также выплаты за успешное выступление клуба в еврокубках за последние 10 лет.

Кроме того, теперь все права на показ матчей Лиги чемпионов в Португалии перешли "Бенфике", которая является единственным представителем страны в турнире. В случае, если бы "Порту" прошел дальше, права бы делились в соотношении 55 на 45 в пользу "Бенфики", поскольку она является чемпионом Португалии.

"Порту" последний раз не играл в групповом раунде Лиги чемпионов в сезоне-2010/11. В том сезоне команда стала победителем Лиги Европы. Лигу чемпионов "Порту" выигрывал в 2004 году.

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