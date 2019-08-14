СМИ: "Реал" включит футболиста Жуниора в сделку по покупке Неймара

ТАСС, 14 августа. Руководство испанского футбольного клуба "Реал" включит в сделку по трансферу бразильского нападающего французского ПСЖ Неймара полузащитника Винисиуса Жуниора. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sport.es.

По информации источника, "Реал" в течение нескольких недель пытается оформить переход Неймара, но пока что безуспешно. Испанцы предлагали ПСЖ полузащитников Гарета Бэйла, Луку Модрича и Иско, однако ни один из игроков не заинтересовал французский клуб.

Отмечается, что президент "Реала" Флорентино Перес готов расстаться с 19-летним Жуниором, который оценивается в €70 млн. Испанцы считают, что предложение с Жуниором поможет им быстрее провести переговоры и оформить трансфер.

Жуниор перешел в "Реал" в 2017 году за €60 млн, в прошедшем сезоне он провел 36 матчей в разных турнирах, в которых забил семь голов и отдал 13 передач. Вместе с "Реалом" он стал победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Бразилии он провел четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн. Контракт нападающего с французской командой истекает летом 2022 года. В составе парижан бразилец провел 58 встреч в разных турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции, завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции.