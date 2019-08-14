СМИ: бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Руни нанял психолога для лечения алкоголизма

ТАСС, 14 августа. Английский нападающий Уэйн Руни, выступавший за "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон", нанял специалиста для борьбы с алкоголизмом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

По информации источника, выступая за американский "Ди Си Юнайтед", Руни часто употреблял спиртные напитки, из-за чего у футболиста возникли семейные проблемы. До возвращения в Англию Руни хочет решить эту проблему. В январе 2020 года Руни станет играющим тренером клуба второго по силе дивизиона чемпионатов Англии "Дерби Каунти".

Руни дебютировал в составе "Эвертона" в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года футболист перешел в "Манчестер Юнайтед", где стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола в 559 матчах), а в июле 2017 года вернулся обратно в ливерпульскую команду. В составе "Манчестер Юнайтед" Руни выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии и выигрывал Суперкубок страны, один раз завоевывал Кубок Англии, четырежды - Кубок лиги и один раз - трофей клубного чемпионата мира. Летом 2017 года Руни вернулся в "Эвертон", провел за клуб сезон, после чего перешел в клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Ди Си Юнайтед".

В активе форварда 120 матчей за сборную Англии, он забил 53 мяча и является лучшим бомбардиром в ее истории. В составе национальной команды Руни выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года и добирался до аналогичной стадии на двух чемпионатах Европы (2004, 2012). В 2017 году игрок завершил выступления за сборную.