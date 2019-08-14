Руководство киевского "Динамо" отправило главного тренера Хацкевича в отставку

ТАСС, 14 августа. Киевский футбольный клуб "Динамо" прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Вместе с 45-летним специалистом клуб покинул весь тренерский штаб. Помощниками Хацкевича были Олег Лужный, Максим Шацких и Висенто Гомес, а также тренер вратарей Михаил Михайлов. О том, кто заменит в должности Хацкевича, станет известно позднее.

"Динамо" благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проведенную на протяжении более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности", - говорится в сообщении.

Хацкевич является бывшим игроком "Динамо", он начал тренировать клуб в 2017 году. Вместе с клубом он дважды выигрывал Суперкубок Украины и стал серебряным призером чемпионата страны. Также он тренировал минские клубы "Динамо" и "Витебск", сборную Белоруссии до 18 лет, основную команду Белоруссии, в качестве помощника главного тренера работал в национальной команде Украины.

Во вторник "Динамо" на своем поле сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" со счетом 3:3 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по сумме двух встреч команда из Киева завершила выступление в Лиге чемпионов (первый матч прошел в Бельгии и завершился победой хозяев - 1:0). Таким образом, в сезоне-2019/20 "Динамо" выступит в основном турнире Лиге Европы, "Брюгге" продолжит выступление в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов и поборется за выход в основной раунд с австрийским ЛАСКом.