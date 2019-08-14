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Летние олимпийские виды спорта

Российские тхэквондисты Ларин и Храмцов завоевали право выступить на Олимпиаде в Токио

Спортсмены получили путевки на Олимпиаду за счет высокого рейтинга
Владислав Ларин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Владислав Ларин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские тхэквондисты Владислав Ларин и Максим Храмцов завоевали право выступить на Олимпийских играх в Токио за счет высокого рейтинга. Об этом ТАСС сообщил в среду главный тренер сборной России Вадим Иванов.

"Фактически олимпийский рейтинг будет закрыт в начале декабря, - сказал Иванов. - Но Храмцов и Ларин набрали такое количество баллов, которое позволяет говорить о том, что они выступят на Играх. Всего до завершения рейтинга осталось четыре турнира".

Ларин, выступающий в весовой категории свыше 80 кг, имеет 651,87 балла в рейтинге на август. Представляющий весовую категорию до 80 кг Храмцов набрал 530,42 балла.

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