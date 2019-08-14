Российские тхэквондисты Ларин и Храмцов завоевали право выступить на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские тхэквондисты Владислав Ларин и Максим Храмцов завоевали право выступить на Олимпийских играх в Токио за счет высокого рейтинга. Об этом ТАСС сообщил в среду главный тренер сборной России Вадим Иванов.

"Фактически олимпийский рейтинг будет закрыт в начале декабря, - сказал Иванов. - Но Храмцов и Ларин набрали такое количество баллов, которое позволяет говорить о том, что они выступят на Играх. Всего до завершения рейтинга осталось четыре турнира".

Ларин, выступающий в весовой категории свыше 80 кг, имеет 651,87 балла в рейтинге на август. Представляющий весовую категорию до 80 кг Храмцов набрал 530,42 балла.