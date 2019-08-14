Футболист "Сочи" дисквалифицирован на четыре матча за удар Чалова

ТАСС, 14 августа. Защитник футбольного клуба "Сочи" Иван Миладинович дисквалифицирован на четыре матча за удар локтем в голову нападающего столичного ЦСКА Федора Чалова в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба "Сочи".

Игра прошла 11 августа в Москве на "ВЭБ-Арене" и завершилась со счетом 0:0. В компенсированное ко второму тайму время в штрафной площади гостей Миладинович локтем ударил нападающего армейцев Чалова, разбив тому нос, медицинское обследование выявило у нападающего ЦСКА перелом костей носа с небольшим смещением. Главный арбитр встречи Виталий Мешков оставил эпизод без внимания. Позднее руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что Мешков должен был удалить Миладиновича.

Таким образом, Миладинович пропустит матчи с "Оренбургом" (в гостях), екатеринбургским "Уралом" (дома), казанским "Рубином" (в гостях) и столичным "Локомотивом" (дома).

"Сочи" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка после пяти туров, следующий матч сочинская команда проведет 16 августа на выезде против "Оренбурга". ЦСКА идет вторым, имея в активе 10 очков, в следующем туре московский клуб 19 августа на "Открытие-Арене" сыграет с московским "Спартаком".