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Лига Европы

Сербский арбитр Йованович назначен на матч квалификации ЛЕ между "Спартаком" и "Туном"

Встреча пройдет 15 августа на стадионе "Открытие-Арена"

ТАСС, 14 августа. Сербская бригада арбитров во главе с Срджаном Йовановичем назначена на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между российским "Спартаком" и швейцарским "Туном", который пройдет в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помощниками главного арбитра будут Урош Стойкович и Милан Михайлович, резервным судьей - Новак Симович.

Ранее пресс-служба "Спартака" сообщала, что встречу "Спартака" и "Туна" обслужит шведская бригада арбитров во главе с Бояном Панджичем.

Первая встреча между "Спартаком" и "Туном" в Швейцарии завершилась победой московского клуба за счетом 3:2. Ответный матч состоится в четверг, начало - 19:45 мск.

После пяти туров Российской премьер-лиги "Спартак" занимает седьмое место, имея в активе восемь очков. В шестом туре "Спартак" дома примет ЦСКА, игра пройдет в понедельник и начнется в 20:00 мск.

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