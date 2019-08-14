Боксер Ковалев надеется, что сборная РФ одержит победу в общекомандном зачете ЧМ по боксу

ТАСС, 14 августа. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев надеется, что сборная России станет первой в общекомандном зачете на чемпионате мира по боксу, который пройдет в Екатеринбурге. Слова Ковалева приводит пресс-служба Федерации бокса России.

"Желаю удачи и успеха российским боксерам. Надеюсь, что мы возьмем первое общекомандное место. Если получится остаться в России, то я обязательно приеду на решающие поединки. Легковесы или тяжеловесы - неважно, если выступают интересные, талантливые ребята, то здорово посмотреть настоящий бокс в любой весовой категории", - сказал Ковалев.

Ковалев проведет защиту титула чемпиона мира WBO против британца Энтони Ярда 24 августа в Челябинске.

Боксер отметил, что проведение чемпионата мира на территории России поможет развитию вида спорта. "Приятно удивлен, что чемпионат мира пройдет на Урале, будет большой праздник для всех. Это огромная популяризация бокса как в регионе, так и в стране. Уверен, что через несколько лет после этих событий появятся имена сначала в олимпийском боксе, а потом и в профессионалах услышим про ребят", - добавил он.

На ринг выйдут 450 спортсменов, представляющих 90 стран мира, будут разыграно восемь комплектов медалей в олимпийских весовых категориях.

Чемпионат мира пройдет с 7 по 21 сентября.