Кононов: матч с "Порту" стал для "Краснодара" одним из лучших в истории клуба

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака", бывший тренер "Краснодара" Олег Кононов поздравил команду с победой в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов над португальским "Порту" и назвал игру краснодарцев одной из лучших в истории клуба. Об этом Кононов рассказал в среду на пресс-конференции.

Во вторник "Краснодар" одержал выездную победу над "Порту" со счетом 3:2, проиграв в первой встрече - 0:1. За право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов "Краснодар" поспорит с греческим "Олимпиакосом" (первый матч пройдет 21 августа в Греции, ответный - 27 августа в Краснодаре).

"То, что "Краснодар" проявил характер и выиграл, сыграв один из лучших своих матчей - это факт. Мы это видим, я хочу поздравить "Краснодар" с блестящей победой", - сказал Кононов.

"Краснодар" впервые в своей истории принимает участие в Лиге чемпионов. Кононов тренировал "Краснодар" с 2013 по 2016 год.