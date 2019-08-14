Теннисистка Гауфф в возрасте 15 лет получила wild card на US Open

ТАСС, 14 августа. Американская теннисистка Кори Гауфф получила специальное приглашение (wild card) на участие в одиночном разряде в Открытом чемпионате США. Об этом сообщает пресс-служба турнира, призовой фонд которого составляет $57,24 млн.

Также wild card получили еще семь человек, в их число вошла победительница Открытого чемпионата США 2011 года австралийка Саманта Стосур. Кроме того, девять теннисисток получили специальные приглашения на участие в квалификационном турнире к Открытому чемпионату США.

На прошедшем Уимблдоне Гауфф дошла до четвертого круга, где уступила будущей победительнице турнира румынке Симоне Халеп, став самой юной теннисисткой за 23 года, вышедшей в четвертый круг турнира Большого шлема (15 лет, 114 дней). В рейтинге Женской теннисной ассоциации она занимает 140-е место.

Открытый чемпионат США пройдет с 26 августа по 8 сентября. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.