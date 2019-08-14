Карасев: сборная России будет "темной лошадкой" на Кубке мира по баскетболу

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России будет "темной лошадкой" на Кубке мира по баскетболу - в команде нет суперзвезд, но шансы на победу будут в каждой игре. Об этом ТАСС заявил защитник сборной Сергей Карасев.

Кубок мира пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. В понедельник тренерский штаб сборной России объявил, что защитник Алексей Швед не успевает восстановиться от травмы и пропустит турнир. Также из-за травм не выступят на Кубке мира другие лидеры национальной сборной - защитники Дмитрий Хвостов и Дмитрий Кулагин, центровой Тимофей Мозгов.

"Подготовка к турниру идет по плану, даже проигрыш Ирану в товарищеской игре ни о чем не говорит. Мы поехали на турнир в Италию, победили там команду хозяев. Показали, что способны играть, несмотря на потери в составе, - сказал Карасев. - Сейчас в нашей команде нет суперзвезд. Мы просто будем биться друг за друга, и шансы у нас будут в каждой игре, на турнир мы едем в роли "темной лошадки".

Сборная России на групповом этапе сыграет против команд Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.