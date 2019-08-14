Кононов: все футболисты "Спартака" готовы к ответному матчу Лиги Европы с "Туном"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Все футболисты "Спартака" готовы принять участие в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с швейцарским "Туном". Об этом на пресс-конференции сообщил в среду главный тренер "Спартака" Олег Кононов.

Встреча состоится в Москве в четверг и начнется в 19:45 мск.

"Нас ждет очень важный матч, определяющий, кто пройдет дальше. Могу сказать, что команда готовится серьезно к игре. В первую очередь хочу, чтобы мы были единым целым, сделали свой результат. Все игроки к матчу готовы, сегодня на тренировке посмотрим, кто будет лучше готов, тот и будет играть", - отметил Кононов.

В игре не смогут принять участия новички "Спартака" Гус Тил и Джордан Ларссон, так как они заиграны в Лиге Европы за другие команды. "Каждый игрок, который проводит матч хорошо и дает победу, а ребята вышли с листа после трех-четырех тренировок, меня радует. Это позитивные игроки, они быстро вошли в коллектив. Это чувствовалось в матче с "Ахматом". Но нам нужна стабильность не только от новых игроков, но и от всей команды", - сказал Кононов.

В первой игре в Швейцарии "Спартак" одержал победу со счетом 3:2.