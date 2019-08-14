Тренер "Туна": Шюррле изменил игру футболистов "Спартака" в атаке

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Главный тренер швейцарского футбольного клуба "Тун" Марк Шнайдер отметил, что появление Андре Шюррле в составе "Спартака" изменило игру в атаке российской команды. Об этом Шнайдер рассказал на пресс-конференции в среду.

Шюррле перешел в российский клуб 31 июля на правах аренды из дортмундской "Боруссии". Немецкий футболист является чемпионом мира 2014 года. Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между "Спартаком" и "Туном" пройдет в четверг в Москве и начнется в 19:45 по московскому времени.

"Я убежден в том, что моя команда способна пройти в следующий раунд, для этого нам нужно немного удачи. "Спартак" - безусловный фаворит противостояния. Особенно отмечу Шюррле, с появлением которого "Спартак" стал по-другому играть в атаке. В нашем чемпионате "Спартак" бы претендовал безусловно на высокие места, это команда очень высокого уровня", - отметил Шнайдер.

Шюррле провел в составе "Спартака" три матча во всех турнирах и отметился голом и результативной передачей. В первой встрече в Швейцарии (3:2) немец заработал пенальти, который сам же не смог реализовать.