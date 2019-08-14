КДК РФС приостановил дело по стычке болельщиков и ОМОН после матча "Зенит" - "Краснодар"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) приостановил расследование по делу о стычке болельщиков и представителей ОМОН по окончании матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром". Об этом журналистам по итогам заседания сообщил в среду председатель комитета Артур Григорьянц.

Встреча, прошедшая 3 августа в Санкт-Петербурге, завершилась вничью со счетом 1:1. В перерыве игры произошел конфликт между группой болельщиков и сотрудниками правоохранительных органов, видео инцидента появилось в соцсетях. Полиция Петербурга сообщала ТАСС, что после игры к административной ответственности привлекли 17 человек. В местном управлении Росгвардии отмечали, что в результате стычки с фанатами пострадал сотрудник ОМОН - в него бросили тяжелый предмет.

"Мы получили заключение от совместной комиссии РПЛ и РФС, просмотрели полную видеозапись, - сказал Григорьянц. - Но всех документов для принятия окончательного решения недостаточно. Нужно запросить у "Зенита" документы. До их получения производство дела приостановлено".

После пяти туров "Краснодар" идет на четвертом месте в Российской премьер-лиге, имея в активе десять очков, лидирует петербургский "Зенит" с 13 очками. В шестом туре "Краснодар" на выезде сыграет с "Тамбовом", игра состоится 18 августа. Зенит примет дома грозненский "Ахмат", матч пройдет 17 августа.