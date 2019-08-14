Министр спорта РФ Колобков принял участие в открытии спортивной школы единоборств в Сочи

СОЧИ, 14 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков принял участие в торжественной церемонии открытия спортивной школы №16 в Сочи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В школе будут проходить занятия по самбо, дзюдо, тайскому боксу и смешанным единоборствам, она начнет работу с сентября. На церемонии открытия также присутствовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Сочи Анатолий Пахомов, президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, глава Федерации самбо Москвы Ренат Лайшев и другие почетные гости.

"Очень рад присутствовать на этом прекрасном событии, с 2016 года мы реализуем программу "Самбо - в школу" и сегодня в 583-й школе открываем новую секцию самбо, дзюдо и смешанных единоборств. Эти двери откроются для 280 детей, которые будут заниматься здесь, совершенствовать свое спортивное мастерство. В прошлом году мы отметили 80-летие самбо, это один из самых важных национальных видов спорта. Очень рад за детей, которых сегодня так много на открытии, именно ради вас мы открываем эти центры и школы", - сказал Колобков.

"Мы максимально развиваем самбо и другие единоборства в нашем крае. 360 школ уже включили в программу обязательный урок самбо, к 2021 году такой урок будет проходить в 1200 школах. В десяти районных центрах уже действуют спортивные центры, специализирующиеся на единоборствах. К 2023 году такие спортивные комплексы будут действовать во всех муниципальных районах", - сказал Кондратьев.