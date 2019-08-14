"Ахмат" оштрафован на 150 тыс. рублей за оскорбление судьи на матче против "Спартака"

"Что касается выкрика по системе громкой связи на матче "Ахмат" - "Спартак", КДК РФС оштрафовал грозненский клуб за использование системы оповещения на 150 тыс. рублей, - сказал Григорьянц. - Кто выкрикивал оскорбления, должен выяснять клуб. Тот, кто сделал это, не является официальным лицом матча".

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал грозненский "Ахмат" на 150 тысяч рублей за оскорбление главного арбитра встречи Алексея Сухого по системе громкой связи на матче пятого тура Российской премьер-лиги со "Спартаком" (1:3), который прошел в воскресенье. Об этом журналистам по итогам заседания сообщил в среду председатель комитета Артур Григорьянц.

Cотрудник "Ахмат-Арены" был уволен после оскорблений судьи в микрофон на матче со "Спартаком".

Также Григорьянц высказался по поводу того, что президент футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов увел судью Алексея Сухого под руку в подтрибунное помещение: "После игры в ту зону, где находился судья, бросали бутылки. Даудов вышел к нему, чтобы это прекратить, и увел его в подтрибунное помещение - как только он вышел, это прекратилось. Там не было никакого конфликта и давления на судей, им выделили охрану. В рапорте делегата матча нет записей о жесте Даудова в адрес судьи, мы беседовали с ним, он говорит, что этого не было".

За нахождение Даудова в технической зоне грозненский клуб был оштрафован на 15 тыс. рублей, за бросание болельщиками бутылок на поле после окончания матча - на 50 тыс. рублей. "Спартак" за скандирование оскорблений оштрафован на 40 тыс. рублей.

После пяти туров Российской премьер-лиги "Спартак" занимает седьмое место, имея в активе восемь очков, "Ахмат" расположился на десятом месте (6). В шестом туре "Спартак" дома примет ЦСКА, игра пройдет в понедельник и начнется в 20:00 мск, "Ахмат" на выезде сыграет с лидером чемпионата петербургским "Зенитом", встреча состоится в субботу, начало матча в 19:00 мск.