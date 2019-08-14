Фридзон: задачей сборной России на Кубке мира по баскетболу является выход из группы

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Задачей баскетбольной сборной России на предстоящем Кубке мира является выход из группы. Об этом ТАСС заявил защитник сборной Виталий Фридзон.

Кубок мира пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. В понедельник тренерский штаб сборной России объявил, что защитник Алексей Швед не успевает восстановиться от травмы и пропустит турнир. Также из-за травм не выступят на Кубке мира другие лидеры национальной сборной - защитники Дмитрий Хвостов и Дмитрий Кулагин, центровой Тимофей Мозгов.

"Все игроки в сборной сейчас в хорошем состоянии. Понятно, что нас немного выбили из колеи травмы игроков, на которых очень рассчитывали. Но это часть спорта - мы готовимся, будем биться друг за друга. Наша первая задача - выйти из группы, а дальше задачи будем решать по мере поступления", - заявил Фридзон.

Сборная России на групповом этапе сыграет против команд Аргентины, Нигерии и Южной Кореи. Во второй групповой раунд турнира пройдут 16 из 32 команд, которые займут первые и вторые места в восьми группах.