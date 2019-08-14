Российский боец Тухугов проведет бой с британцем Мерфи на турнире UFC в Абу-Даби

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Зубайра Тухугов проведет поединок против британца Лерона Мерфи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщили в команде Мерфи.

"Лерон проведет бой с Тухуговым в Абу-Даби", - сказал собеседник агентства.

Тухугов не проводил поединки более трех лет в связи с дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил, а также из-за отстранения за драку после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Всего на счету Тухугова 18 побед и четыре поражения в ММА, в активе Мерфи пять побед и ни одного поражения в ММА. Бой станет дебютом британца в UFC.

Турнир UFC в Абу-Даби пройдет 7 сентября. Главным событием вечера станет поединок между Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.