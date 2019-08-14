"Матч ТВ" обнародовал договор об условии покупки телеправ на матч "Порту" - "Краснодар"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Телеканал "Матч ТВ" обнародовал документы, свидетельствующие о неправомерности требований португальского футбольного клуба "Порту" оплатить стоимость телеправ на трансляцию ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Краснодара" не позднее чем за 1,5 часа до начала встречи. Об этом говорится в заявлении креативного директора "Матч ТВ" Гавриила Гордеева, которое ТАСС предоставила пресс-служба телеканала.
Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром" состоялся во вторник, российский клуб одержал на выезде по победу со счетом 3:2 и по сумме двух матчей за счет правила гостевого гола (первый матч в Краснодаре завершился поражением хозяев со счетом 0:1) вышел в раунд плей-офф квалификации, где встретится с греческим "Олимпиакосом". Телеканал "Матч ТВ", планировавший показать встречу, в последний момент заявил о том, по "независящим от канала причинам" трансляция в прямом эфире не состоится.
"Изначально "Порту" настаивал на продаже телевизионных прав на матч за €200 тыс., что превышает рыночные цены в десятки раз, - заявил Гордеев. - В результате длительных переговоров и в связи с высоким уровнем зрительского интереса "Матч ТВ" выразил готовность приобрести телеправа за €50 тыс., хотя и эта стоимость была явно завышена. Соответствующая сумма была зафиксирована в договоре, в этом же документе было прописано условие о том, что "Матч ТВ" должен произвести оплату до 1 сентября 2019 года. Связано это с тем, что для совершения валютного платежа в соответствии с законодательством РФ необходимо подготовить ряд документов, никаких пунктов по обязательной оплате не позднее чем за 1,5 часа до начала матча в контракте не прописано (данное условие сложно представить в каком-либо контракте в целом)".
"Вместе с этим "Порту" предоставил "Матч ТВ" все необходимые параметры для доступа к телевизионному сигналу со стадиона "Драгау", - добавил Гордеев. - Однако в 20:20 по московскому времени мы получили письмо от португальской стороны, в котором исполнители, ссылаясь на президента клуба, отменяют договоренности по срокам оплаты и требуют оплату до начала игры, одновременно с полученным письмом доступ к телевизионному сигналу был заблокирован. Разумеется, в такие короткие сроки мы никак не могли перевести нужную сумму по банальной причине: все банки уже закрылись. Для решения вопроса мы предлагали "Порту" различные варианты, вплоть до предоставления данных корпоративной банковской карты, с которой португальцы могли сами списать нужную сумму, но они отказались, в связи с чем у нас не было технической возможности показать матч".
Сканированный фрагмент договора с финансовыми условиями сделки приводится в заявлении клуба.
После пяти туров "Краснодар" идет на четвертом месте в Российской премьер-лиге, имея в активе десять очков, лидирует петербургский "Зенит" с 13 очками. В шестом туре "Краснодар" на выезде сыграет с "Тамбовом", игра состоится 18 августа.