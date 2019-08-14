"Матч ТВ" обнародовал договор об условии покупки телеправ на матч "Порту" - "Краснодар"

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром" состоялся во вторник, российский клуб одержал на выезде по победу со счетом 3:2 и по сумме двух матчей за счет правила гостевого гола (первый матч в Краснодаре завершился поражением хозяев со счетом 0:1) вышел в раунд плей-офф квалификации, где встретится с греческим "Олимпиакосом". Телеканал "Матч ТВ", планировавший показать встречу, в последний момент заявил о том, по "независящим от канала причинам" трансляция в прямом эфире не состоится.

"Изначально "Порту" настаивал на продаже телевизионных прав на матч за €200 тыс., что превышает рыночные цены в десятки раз, - заявил Гордеев. - В результате длительных переговоров и в связи с высоким уровнем зрительского интереса "Матч ТВ" выразил готовность приобрести телеправа за €50 тыс., хотя и эта стоимость была явно завышена. Соответствующая сумма была зафиксирована в договоре, в этом же документе было прописано условие о том, что "Матч ТВ" должен произвести оплату до 1 сентября 2019 года. Связано это с тем, что для совершения валютного платежа в соответствии с законодательством РФ необходимо подготовить ряд документов, никаких пунктов по обязательной оплате не позднее чем за 1,5 часа до начала матча в контракте не прописано (данное условие сложно представить в каком-либо контракте в целом)".

"Вместе с этим "Порту" предоставил "Матч ТВ" все необходимые параметры для доступа к телевизионному сигналу со стадиона "Драгау", - добавил Гордеев. - Однако в 20:20 по московскому времени мы получили письмо от португальской стороны, в котором исполнители, ссылаясь на президента клуба, отменяют договоренности по срокам оплаты и требуют оплату до начала игры, одновременно с полученным письмом доступ к телевизионному сигналу был заблокирован. Разумеется, в такие короткие сроки мы никак не могли перевести нужную сумму по банальной причине: все банки уже закрылись. Для решения вопроса мы предлагали "Порту" различные варианты, вплоть до предоставления данных корпоративной банковской карты, с которой португальцы могли сами списать нужную сумму, но они отказались, в связи с чем у нас не было технической возможности показать матч".

Сканированный фрагмент договора с финансовыми условиями сделки приводится в заявлении клуба.