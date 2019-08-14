"Драконовские" меры не помогли. "Матч ТВ" не смог показать победную игру "Краснодара" в ЛЧ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Ответный матч третьего отборочного раунда футбольной Лиги чемпионов между португальским "Порту" и российским "Краснодаром" стал резонансным по двум поводам. Во-первых, российская команда, для которой этот сезон является дебютным в турнире, выбила из розыгрыша безоговорочного фаворита, не пропускавшего групповую стадию главного еврокубка с сезона-2010/11. Во-вторых, большинство российских зрителей было лишено возможности посмотреть встречу в Порту.

Стартовый свисток на стадионе "Драгау" (прозвище "Порту" - "драконы" - прим. ТАСС) прозвучал 13 августа в 22:00 мск, а за пару минут до этого телеканал "Матч ТВ" сообщил о том, что не сможет показать игру "по независящим от себя причинам". Еще до финального свистка, который зафиксировал историческую победу "Краснодара", появилось официальное заявление российского вещателя. В нем отмечалось, что за 1,5 часа до начала игры "Порту", несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу трансляции.

Уладить сложившуюся ситуацию не удалось даже после вмешательства представителей российского клуба. В итоге трансляция проходила только в официальном клубном приложении "Порту".

В итоге российский клуб одержал на выезде по победу со счетом 3:2 и по сумме двух матчей за счет правила гостевого гола (первый матч в Краснодаре завершился поражением хозяев со счетом 0:1) вышел в раунд плей-офф квалификации, где встретится с греческим "Олимпиакосом".

"Португальская сторона должна быть подвергнута санкциям"

На следующий день после игры креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев заявил ТАСС, что, по его мнению, "Порту" должен подвергнуться санкциям за срыв трансляции в России. "Нам обидно, что мы трансляцию не получили, хоть и договорились. Этим [юридическим] вопросом не я занимаюсь, пытаемся понять, может ли быть какое-то судебное разбирательство. Какие-то санкции должны быть в любом случае", - отметил он, добавив, что вопросом занимаются юристы.

Директор "Порту" по коммуникации Франсишку Маркеш днем во вторник опроверг изданию "Спорт-Экспресс" информацию о том, что португальский клуб незадолго до начала трансляции изменил условия договора с "Матч ТВ". Маркеш отметил, что первоначально "Порту" просил €50 тыс. за трансляцию, но российский канал предложил €15 тыс. Такие условия не устроили португальский клуб, только 12 августа, за день до игры, стороны пришли к соглашению, согласно которому стоимость телеправ составила €50 тыс. При этом "Порту" должен был получить оплату заранее, а не через неделю; дедлайн был за полтора часа до матча - деньги так и не поступили, в итоге сигнал не был дан.

"Мы не изменяли условия соглашения в последнюю минуту. Это неправда. На нашем канале FC Porto TV игру мог посмотреть любой желающий, было очень много зрителей из России", - сказал Маркеш.