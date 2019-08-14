"Драконовские" меры не помогли. "Матч ТВ" не смог показать победную игру "Краснодара" в ЛЧ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Ответный матч третьего отборочного раунда футбольной Лиги чемпионов между португальским "Порту" и российским "Краснодаром" стал резонансным по двум поводам. Во-первых, российская команда, для которой этот сезон является дебютным в турнире, выбила из розыгрыша безоговорочного фаворита, не пропускавшего групповую стадию главного еврокубка с сезона-2010/11. Во-вторых, большинство российских зрителей было лишено возможности посмотреть встречу в Порту.
Стартовый свисток на стадионе "Драгау" (прозвище "Порту" - "драконы" - прим. ТАСС) прозвучал 13 августа в 22:00 мск, а за пару минут до этого телеканал "Матч ТВ" сообщил о том, что не сможет показать игру "по независящим от себя причинам". Еще до финального свистка, который зафиксировал историческую победу "Краснодара", появилось официальное заявление российского вещателя. В нем отмечалось, что за 1,5 часа до начала игры "Порту", несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу трансляции.
Уладить сложившуюся ситуацию не удалось даже после вмешательства представителей российского клуба. В итоге трансляция проходила только в официальном клубном приложении "Порту".
В итоге российский клуб одержал на выезде по победу со счетом 3:2 и по сумме двух матчей за счет правила гостевого гола (первый матч в Краснодаре завершился поражением хозяев со счетом 0:1) вышел в раунд плей-офф квалификации, где встретится с греческим "Олимпиакосом".
"Португальская сторона должна быть подвергнута санкциям"
На следующий день после игры креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев заявил ТАСС, что, по его мнению, "Порту" должен подвергнуться санкциям за срыв трансляции в России. "Нам обидно, что мы трансляцию не получили, хоть и договорились. Этим [юридическим] вопросом не я занимаюсь, пытаемся понять, может ли быть какое-то судебное разбирательство. Какие-то санкции должны быть в любом случае", - отметил он, добавив, что вопросом занимаются юристы.
Директор "Порту" по коммуникации Франсишку Маркеш днем во вторник опроверг изданию "Спорт-Экспресс" информацию о том, что португальский клуб незадолго до начала трансляции изменил условия договора с "Матч ТВ". Маркеш отметил, что первоначально "Порту" просил €50 тыс. за трансляцию, но российский канал предложил €15 тыс. Такие условия не устроили португальский клуб, только 12 августа, за день до игры, стороны пришли к соглашению, согласно которому стоимость телеправ составила €50 тыс. При этом "Порту" должен был получить оплату заранее, а не через неделю; дедлайн был за полтора часа до матча - деньги так и не поступили, в итоге сигнал не был дан.
"Мы не изменяли условия соглашения в последнюю минуту. Это неправда. На нашем канале FC Porto TV игру мог посмотреть любой желающий, было очень много зрителей из России", - сказал Маркеш.
Заявление представителя португальского клуба расходилось с тем, что рассказал Гордеев ТАСС. "За 1,5 часа до трансляции португальцы стали отказываться, но мы не анонсировали это, потому что юристы, которые занимались договором и телеправами, говорили, что переговоры шли до последнего, что трансляция будет. За 1,5 часа мы начали просить коллег из "Краснодара" поучаствовать в разговоре, чтобы дать гарантии; оплата должна была пройти до конца недели, но они в последний момент начали говорить, что она должна быть прямо сейчас", - отметил Гордеев.
Креативный директор "Матч ТВ" прояснил ситуацию с телеправами - во время отборочных стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы, за исключением раунда плей-офф, реализацией прав на трансляцию матчей занимается не Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а сами клубы. Таким образом, "Порту" рассчитывал получить деньги от российского канала непосредственно перед началом матча.
Оплата договора должна была пройти до 1 сентября
Во второй половине среды "Матч ТВ" распространил еще одно заявление Гордеева, которое также оказалось в распоряжении ТАСС. В нем креативный директор канала раскрыл детали хода переговоров. По его словам, изначально "Порту" настаивал на продаже телевизионных прав на матч за €200 тыс., что превышает рыночные цены в десятки раз. Сумма в €50 тыс., которую упоминал Маркеш, была достигнута в результате долгих переговоров, а российская сторона согласилась на такие условия, несмотря на то, что и они были явно завышенными.
"Соответствующая сумма была зафиксирована в договоре, в этом же документе было прописано условие о том, что "Матч ТВ" должен произвести оплату до 1 сентября 2019 года, - добавил он. - Связано это с тем, что для совершения валютного платежа в соответствии с законодательством РФ необходимо подготовить ряд документов, никаких пунктов по обязательной оплате не позднее чем за 1,5 часа до начала матча в контракте не прописано (данное условие сложно представить в каком-либо контракте в целом)".
Гордеев отметил, что об отмене договоренности стало известно в 20:20 мск, то есть за 1 час и 40 минут до стартового свистка. "Тогда было получено письмо от португальской стороны, в котором исполнители, ссылаясь на президента клуба, отменяют договоренности по срокам оплаты и требуют оплату до начала игры. Одновременно с полученным письмом доступ к телевизионному сигналу был заблокирован", - сказал он, отметив, что выполнить эти условия было невозможно, потому что банки уже были закрыты.
Португальской стороне было предложено несколько вариантов оплаты, "вплоть до предоставления данных корпоративной банковской карты, с которой португальцы могли сами списать нужную сумму", но они были отвергнуты.
Итогом для "Порту" в данной ситуации стало лишение российских болельщиков возможности поддержать одну из самых ярких команд чемпионата страны, а также собственные финансовые потери. После гарантированного непопадания в основную сетку Лиги чемпионов, по данным португальского издания A Bola, потери составят для клуба около €44 млн.