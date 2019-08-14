Рублев победил Вавринку и сыграет с Федерером в третьем круге турнира в Цинциннати

ТАСС, 14 августа. Российский теннисист Андрей Рублев победил швейцарца Стэна Вавринку в матче второго круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (штат Огайо, США). Призовой фонд соревнований составляет $5 млн.

Россиянин оказался сильнее со счетом 6:4, 6:4. Спортсмены встречались во второй раз между собой, Рублев одержал первую победу. В третьем круге 21-летний россиянин сыграет с третьей ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером, который во втором круге оказался сильнее аргентинца Хуана Игнасио Лондеро (6:3, 6:4).

Рублев находится на 70-м месте в рейтинге ATP. На его счету одна победа на турнирах ATP, в 2017 году он выиграл в хорватском Умаге, на турнирах серии Большого шлема лучшим достижением россиянина является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2017).

Турнир в Цинциннати завершится 18 августа.