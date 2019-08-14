Около 1 тыс. спортсменов приедут в Ингушетию на чемпионат России по дзюдо

МАГАС, 14 августа. /ТАСС/. Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин в личном и командном зачетах пройдет в Ингушетии в сентябре, в соревнованиях примут участие более 850 спортсменов из порядка 70 регионов страны. Об этом рассказал ТАСС министр спорта региона Дауд Алхазуров.

"С 6 по 9 сентября 2019 года в Назрани пройдет чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин в личном и командном зачете. Хочу отметить, что впервые главный национальный турнир дзюдоистов примет регион, воспитавший олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро Хасана Халмурзаева. Всего к нам в регион приедут более 850 сильнейших дзюдоистов страны, это представители около 70 регионов", - сказал Алхазуров.

По его словам, состязания пройдут в 14 весовых категориях, а судить поединки будут около 80 арбитров.

Предыдущий чемпионат России по дзюдо проходил с 9 по 14 октября 2018 года в Грозном. Свыше 500 сильнейших дзюдоистов страны приняли участие в мероприятии. По итогам чемпионата 2018 года, максимальное представительство на 2019 год получила сборная Уральского федерального округа - за регионы Урала смогут выступить по шесть дзюдоистов и дзюдоисток.