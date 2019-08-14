Лэмпард назвал себя неудачником после поражения "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА

СТАМБУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард считает себя неудачником после поражения команды от "Ливерпуля" в матче за Суперкубок УЕФА, однако он горд тем, как сыграли его футболисты. Об этом специалист заявил на пресс-конференции по итогам встречи.

"Ливерпуль" одержал победу над "Челси" в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Стамбуле, завершилось со счетом 2:2.

"Мое общее чувство - гордость. Я сейчас ужасный неудачник, но доволен игрой команды, потому что нам действительно не повезло. Мы хорошо сыграли, я увидел те вещи, которые хочу видеть в своем коллективе - серьезное отношение к делу, дисциплину и страсть. Думаю, каждый игрок отдал все силы ради победы", - сказал Лэмпард.

Наставник также отметил, что поддержал нападающего команды Тэмми Абрахама, который не реализовал решающий удар в серии пенальти. "Я тоже раньше не забивал пенальти, любой может ошибиться. Мне важно видеть уверенность молодого игрока в том, что он способен это преодолеть", - добавил специалист.

"Челси" в четвертый раз боролся за титул, впервые он стал его обладателем в 1998 году, когда одержал победу над "Реалом" со счетом 1:0. В 2012 году команда проиграла испанскому "Атлетико" (1:4), а в 2013 году - немецкой "Баварии" (2:2, по пенальти - 4:5). "Ливерпуль" завоевал трофей в четвертый раз.